Кралят на Швеция връчи Нобеловите награди. Един не се появи
Злато и хиляди цветя за призьорите
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Злато и хиляди цветя за призьорите
Започна седмицата на най-големите награди в света
Трима учени с отличие за работата им по климата
Руснакът Дмитрий Муратов и филипинкта Мария Реса отличени за борбата си за свободата на словото
Ето най-любопитното от фактите за Нобеловите награди
петък - 11 октомври в Осло ще бъде обявена Нобеловата награда за мир, а на 14 октомври в Стокхолм ще бъде обявена Нобеловата награда за икономика
17-годишната Малала стана най-младият носител на престижното отличие Малала Юсуфзай, известна с дейността си в подкрепа на правото на образование на...
В Стокхолм са силно алергични към хаотичните предложения и интригите по български Патрик Модиано е 11-ият французин, който получи Нобелова награда за...
Осло. Френският писател Патрик Модиано взе тазгодишната Нобелова награда за литература. Така той става 11-ият френски автор в историята на отличията,...