Изневяра? Разкриха истината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нина Добрев сложи край на годежа си с олимпийската легенда по сноуборд Шон Уайт. Според източници, близки до актрисата, раздялата е била неизбежна, тъй като Уайт отдавна се е колебаел относно сериозния ангажимент, а приятелите на Нина са убедени, че тя е по-добре без него, разкрива RadarOnline.com, пише "Дир".

След пет години заедно и едва 11 месеца след годежа си, 36-годишната Добрев и 39-годишният олимпиец поеха по различни пътища. Хора от обкръжението им описват Уайт като мъж, който "се страхува от обвързване" и едва ли ще се промени.

Въпреки че спортистът категорично отрича да е изневерявал, слуховете, че е бил забелязан в компанията на други жени в Остин, Тексас, малко преди раздялата, "не са пресилени", твърди вътрешен източник. "Шон е звезда от световна величина и жените постоянно го заговарят. Това е част от неговото ежедневие", обяснява той. Друг източник добавя: "Той винаги е имал слабост към красивите жени. Дори когато беше с Нина, не спираше да ги оглежда."

Раздялата между двамата е изненадала мнозина, но според общото мнение в обкръжението им, Добрев заслужава нещо по-добро.

След разпадането на връзката, актрисата бе заснета да разговаря с холивудския си колега Зак Ефрон край бреговете на италианския остров Сардиния. Двамата бяха на почивка с Майлс Телър и съпругата му Кили Спери. Ефрон, който преди това имаше връзка с австралийския модел Ванеса Валадарес, сложи край на 10-месечната им афера през април 2021 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com