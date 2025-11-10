Агроном скри шапката на Ненчо Балабанов. Тръгна си със завидна сума

Любопитно

Невероятно представяне направи Недялка Рангелова от село Строево в „Сделка или не“. Тя е зодия Лъв. Работи като агроном.

Отказа няколко съблазняващи оферти от банкера на стойност 2000, 2500, 3000 лева. Отказа и предложение за смяна на кутията, с която излезе, а тя е №3.

При три неотворени кутии, в които се крият 10 стотинки, 250 лв. и 20 000 лева банкерът коментира: Много ме улеснява!

Водещият Ненчо Балабанов допълни, тъй като предава думите му от телефона, че няма никаква представа къде са 20-те бона.

Но банкера я изкуши с 2400 лева.

Офертата не е лоша, тъй като има риск да си тръгна с 10 стотинки, коментира Нели.

Тя затвори очите и ги отвори, след което отсече: Няма сделка.

После напрежението се нажежи, тъй като със следващата си кутия, тя премахна 10 стотинки от играта си.

Така при 250 лв. срещу 20 000 лева банкерът ѝ предложи 5500 лева.

Има сделка, каза тя, а след това разбра, че е направила страхотен избор, тъй като в кутията ѝ има само 250 лева.

