Нов трансфер изравни рекорд във Висшата лига
Фернандес ще стане поредното попълнение в халфовата линия на Сити
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Фернандес ще стане поредното попълнение в халфовата линия на Сити
След края на активния си живот машината изчезва от сцената и остава в гараж в Австрия
РБ Лайпциг слага висока трансферна цена
Тръгна си с изумителна сума
Такива екземпляри обаче са много редки
Участникът се обади по телефона на Нено Илиев, но той остана безмълвен
След като отказа няколко съблазняващи оферти
Очакванията са през януари "сините" да продадат един или двама свои футболисти
Николов следва да бъде освободен, след като внесе сумата
Кого ще вози в нея
Откъде идва тлъстият му хонорар
Раздава подаръци на Балабанов
Числата в датата ни на раждане разкриват много за скритите ни силни страни и умения
В самолета му има и тоалетна от злато
Д-р Маджаров коментира, че за лечебните заведения става все по-трудно да задържат кадрите си
Отказа първата оферта от банкера, която бе за смяна на кутията.
Участничката се обади на сестра си Диана, която обаче остана безмълвна
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3 400 лв
Така тя си тръгна само с 1500 лева
Още с първите три кутии изчисти от играта двете най-големи суми