Левски отказа огромна оферта! Ще има ли трансфер

Левски е отказал огромна оферта за нападателя си Мустафа Сангаре, твърди изданието от Тунис SPORTS ZONE.

Според него, участникът на Световното клубно първенство - Есперанс, е предложил колосални пари за един от голмайсторите на "сините". Става въпрос за 1,5 милиона евро.

Допълва се, че двата клуба са имали джентълменско споразумение за оферта над пазарната стойност на Сангаре, но Левски категорично отказва да го продаде.

По-рано стана ясно, че клубът наистина следи Сангаре. Сделката все още може да се осъществи, защото трансферния прозорец в Тунис затваря на 21 септември. По-вероятно е обаче тя да се осъществи през януари, ако въобще се стигне до трансфер.

Очакванията са през януари Левски да продаде един или двама свои футболисти. Сред най-апетитните хапки на "сините" са Майкон и Марин Петков.

