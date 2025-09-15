Решават съдбата на Марин Петков в Левски

Решават съдбата на Марин Петков на "Герена" до дни.

Левски не е доволен от предложението, което Макаби Хайфа е изпратил за национала, съобщава „Тема Спорт“. Това е поредният клуб, който проявява интерес към фланговия нападател на сините това лято. Но към момента нещата далеч не клонят към сделка. Причината е, че офертата на израелците е много ниска.

На „Георги Аспарухов“ искат над милион евро за правата на 21-годишния офанзивен играч. Затова и ако Макаби Хайфа иска Петков в редиците си, ще трябва значително да повиши предложението. В близките дни ще стане ясно дали от клуба ще изпратят подобрена оферта. Трансферният пазар в Израел е отворен до 21 септември.

През това лято около името на Марин не спираше да се шуми. Преди мачовете с Брага от квалификациите за същинската фаза на Лига Европа той бе с единия крак в Ракув. Шефът на полския клуб Артур Платек, познат у нас от работата си в Ботев Пд, дори бе на „Герена“, за да финализира преговорите.

Сините обаче предпочетоха да задържат Петков за реванша в Португалия и сделката пропадна. След това не се стигна и до преминаването му в италианския втородивизионен Монца, където щеше да се събере с юношата на ЦСКА Валентин Антов.

