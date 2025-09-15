Гонзо отсече за новия национален треньор!

Новият национален селекционер по футбол ще бъде обявен на 24 септември. Тогава има Изпълком на БФС, след който ще стане ясно кой ще води България, разкри президентът на футболната централа Георги Иванов.

Селекционерът на младежкият тим Александър Димитров далеч не е единственият вариант за поста. Овакантилият поста миналата седмица Илиан Илиев е оставил отбора в деликатна ситуация предвид етапа от сезона и задаващите се през октомври мачове срещу Турция и Испания, обобщи Иванов, който беше в бургаското село Ветрен за откриването на реновиран футболен терен.

„Да, смятам, че футболистите имат по-голям потенциал, отколкото показаха в тези два мача с Испания и с Грузия. Илиан Илиев, който си тръгна така, ни оставя в такова положение, че в момента текат първенствата и повече треньори си имат ангажименти с договори“, коментира цитираният от Тема спорт Иванов.

