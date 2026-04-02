Искат бясна сума за наследник на Салах в Ливърпул

Германският футболен клуб РБ Лайпциг ще очаква поне 100 милиона евро за нападателя Ян Диоманде, който е трансферна цел на няколко европейски гранда, включително Ливърпул и Манчестър Юнайтед, съобщава „Скай Спортс“.

Въпреки че отборът от Бундеслигата иска да запази 19-годишния талант в състава си поне за още един сезон, ръководството ще обмисли оферти, които са по-високи от зададената сума.

РБ Лайпциг иска да награди Диоманде с нов договор заради силните му представяния през настоящата кампания, но в такъв контракт няма да има клауза за откупуване.

Ливърпул следи национала на Кот д'Ивоар и се е свързал с агентите му в търсене на заместник на напускащия Мохамед Салах. Според „Скай“ обаче Манчестър Юнайтед също ще се бори за подписа на Диоманде, а освен двата английски клуба, и Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен се интересуват от него.

През този сезон Диоманде има 11 гола и 8 асистенции в 29 мача във всички турнири за РБ Лайпциг и ще участва за страната си на Световното първенство през лятото.

