Идва ангелският ден. Желанията се сбъдват

През ноември има една много специална дата, чиято енергия може да ни донесе много приказни емоции. Това е огледалната или наричана още ангелска дата – 11/11, пише az-jenata.bg.

11 ноември съчетава силата на цели четири единици, тъй като 1111 се смята и за ангелско число. Ако има нещо, което силно желаете, на тази дата може да си го пожелаете и да мечтаете с открито сърце.

Поверия и знамения за 11/11:

Според езотерични вярвания, на 11/11 се „отваря“ мощен портал, когато енергията между физическия и духовния свят е много силна. Това се смята за ден на проявление и манифестиране на нашите най-големи и съкровени желания.

Когато се повтарят числата 11/11, има поверие, че ангелите ни пращат знак и трябва да си пожелаем нещо. Затова можем на този ден да си запишем желанията на лист за привличане на още по-голяма сила към тяхното материализиране.

Поверието казва, че енергията на този ден е най-силна за нови начала, любов, духовен растеж и изцеление.

Ден на повторението и равновесието: тъй като числата се оглеждат симетрично (11/11), денят символизира:

хармония и баланс между душата и тялото,

възможност да приключим стар етап от живота и да започнем нов,

равновесие между минало и бъдеще.

Според някои поверия на ангелска дата не бива да се караме и да повишаваме тон, иначе всичко ще ни се върне двойно.

Ако ни се случи нещо хубаво на 11/11 – ще имаме късмет цяла година.

