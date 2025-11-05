Николина Чакърдъкова влиза в любимо шоу

В четвъртък вечер зрителите на „Аз обичам България“ ще се насладят на един от най-динамичните епизоди на играта досега, изпълнен с много нови факти за родината, супер забавни моменти и множество неочаквани обрати. В епизода един срещу друг ще се изправят два страхотни и талантливи отбора, които ще заредят всички с настроение и страст. Играта пък ще постави на изпитание не само тяхната бързина и съобразителност, но и познанията им за България, музиката, историята и какво ли още не.

В отбора на Филип Буков ще блеснат Николина и Мария Чакърдъкови, които ще докажат, че талантът може да се предава по наследство, а когато майка и дъщеря са в един отбор – резултатът е наистина впечатляващ. Срещу тях ще застане отборът на Стоян Дойчев, в който този път влизат очарователната Лилия Маравиля и талантливият Николай Урумов - тежката артилерия на българския театър и телевизия. Двамата ще преминат през играта като вихър - с остроумни реплики и неочаквани ситуации, които ще предизвикат много смях и заслужени аплодисменти.

Още в първите минути на играта напрежението ще е осезаемо – бутоните ще прегряват, а верните отговори ще се редуват със забавни грешки. В игрите и този път ще се изискват бързина, интуиция и не малко късмет.

В играта „Анаграми“ отборът на Дойчев ще трябва да състави възможно повече думи от „пръскачка“, а отборът на Буков от думата „електроника“. В една от музикалните загадки, Николина Чакърдъкова ще разпознае своя песен за части от секундата, а както повелява на един истински водещ - Алекс Сърчаджиева ще поведе хорото, в което ще се включи цялата публика. Шегите по линия на Буков и този път няма да стихнат и все ще му „натякват“, че е време да се ожени, а след песен, изпълнена от дует Чакърдъкови, Стоян Дойчев сам ще възкликне – „ей, да му се дожени на човек!“.

Неочаквани и постоянни обрати в резултата ще бележат епизода в четвъртък вечерта, а каква е връзката между Лилия Маравиля, НАТФИЗ и Филип Буков, и ще си спомни ли капитанът монолога, с който е кандидатствал в Театралната академия?

Малката Габи и този път ще озари студиото с чаровната си усмивка и остроумни гатанки, чиито отговори участниците с изненада ще откриват.

Впечатляващ с дух и с постиженията си, ще бъде и този път гостът в „Героите сред нас“, а посланието му – „За да сбъднеш мечтите си, първо трябва да погледнеш нагоре!“, ще развълнува не само хората в студиото, а и зрителите пред екраните.

През цялата вечер ще има много музика в изпълнение на страхотния бенд на „Аз обичам България“, а финалът ще бъде повече от напрегнат, в който точките ще се гонят до последната секунда, а колелото на съдбата ще реши всичко.

