Огромна радост за Драгомир Драганов

Легендарният водещ на БНТ Драгомир Драганов развълнува почитателите си, след като публикува снимка от стар романтичен балкон, обсипан с бръшлян, придружена само с едно кратко, но категорично послание: "Обичам".

Под публикацията заваляха поздравления и закачки, а феновете не закъсняха с коментарите: "Приличаш на Жулиета!", написа един от тях, а други пожелаха на Чая "любов, която да не свършва".

Колегите му пък не крият радостта си: "Заслужава си да обича и да бъде обичан. Чая има голямо сърце и когато е влюбен – всичко около него грее."

