Алекс разкри първите думи на баща си ОБНОВЕНА

Новата звезда на мъжкия ни волейбол разкри любопитен момент от тежките битки на Мондиала.

Чувствам се прекрасно, коментира при пристигането си на летището у дома националът по волейбол Алекс Николов.

Не е скормност, когато не казвам "аз", а "ние". Това е отборна игра. Ако някой не ми подаде топката, а друг не я посрещне, аз как да забия и да направя точки. Така че това е отборна заслуга, коментира той.

Баща ми не ми звънеше по време първенството толкова често, колкото по принцип, беше много обран. Искаше от нас да сме фокусирани и му се получи.

Каза ни да не гледаме много по медиите, защото беше голям бум и това ти взима от емоционалната енергия. Беше намалено доста, не беше съвсем без нищо. А след като всичко свърши първите думи на баща ми бяха "много се гордея с теб, с вас", разказа Алекс.

Тренирам от наистина много малък. Смятам, че това, което постигнахме, е напълно заслужено, допълни той.

Волейболният ни национален отбор получи премия на стойност 520 000 лева от Министерството на младежта и спорта за второто място на световното първенство във Филипините. Министър Иван Пешев връчи чека на "лъвовете" при посрещането им на летище "Васил Левски".

Тимът ни заслужи и премия от Световната волейболна федерация, която е в размер над 450 хиляди долара.

"Тези момчета заслужават и показаха, че с колективизъм, дух и борбеност могат. 55 години България не е имала такъв успех. Благодарих на момчетата за емоциите, които ни дадоха през последните 2 седмици. Тези момчета обединиха нацията", заяви Иван Пешев пред медиите на летището.

"Министерството на младежта и спорта е основен партньор на всички спортни федерации. Аз им осигурих и половин милион лева допълнителна премия", допълни министърът, който окичи с венци героите и ги награди с паричната премия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com