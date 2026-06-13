„Дяволът носи Прада 2“обяви война на изкуствения интелект
Само за седмици филмът направи 433 милиона долара
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Само за седмици филмът направи 433 милиона долара
Данните за океан в малък обект като Миранда са невероятно изненадващи
Австралийската манекенка Миранда Кер засне гола корица за австралийския брой на списание "Харпърс Базар". 32-годишната изкусителка е една от най-пика...
Миранда Кер ще представи новия вкус на известна марка сладоледи по време на тазгодишния фестивал в Кан. Тя ще организира специално парти по крайбрежие...