Новият дом на дракона! Държавата, която китайците си харесаха
Купуват като луди имоти, инвестират в икономиката
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Купуват като луди имоти, инвестират в икономиката
истински кошмар в южната част на Африка след невиждани наводнения
Иранския президент пристигна в Зимбабве, завършвайки своята обиколка в Африка
Всяка монета тежи една тройунция злато (ок. 31 г) и е с чистота на метала от 22 карата
Избола очите на хищника
Милтън Сере от Зимбабве бе избран за най-грозния мъж в на планетата, предаде AP. Новият "Mister Ugly" е на 42 години, а съдиите избрали Сере заради ли...
Зимбабве поиска от САЩ убиецът на известния лъв Сесил да им бъде предаден "Настояваме компетентните органи да екстрадират Уолтър Палмър в Зимбабве, з...
Сесил - най-известният лъв в Зимбабве, е бил убит от американски зъболекар, съобщи в. "Дейли телеграф". Два независими източника са потвърдили самолич...
Хараре. Президентът на Зимбабве Робърт Мугабе призова останалите в страната бели фермери да отстъпят земята си на чернокожото население. "Ние казваме...
Канбера. Посланикът на Зимбабве в Австралия поиска убежище в страната, защото според нея е опасно да се прибере в родината си. Мандатът на Жаклин Зва...
Хараре. Чужденците, собственици на дребен и едър бизнес в Зимбабве, рискуват да бъдат арестувани, ако продължат да работят, след като мине срокът, в...
Хараре. От средата на септември до сега бракониери в Зимбабве са изтровили 100 слона, заради слоновата кост, съобщиха властите в страната. Животните в...
Хараре. Новоизбраният президент на Зимбабве Робърт Мугабе настоя, че президентските избори са били свободни и честни, в първата си публична реч след п...
Хараре. Президентът на Зимбабве Робърт Мугабе спечели седми мандат, потвърдиха от избирателната комисия, на фона на твърдения за изборни измами, преда...
Правителството не допусна западни наблюдатели