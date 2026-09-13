Всичко за Зимбабве

Следете всички новини, анализи и коментари за Зимбабве. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Свят Любопитно
US зъболекар убил лъва Сесил

US зъболекар убил лъва Сесил

Сесил - най-известният лъв в Зимбабве, е бил убит от американски зъболекар, съобщи в. "Дейли телеграф". Два независими източника са потвърдили самолич...

29 юли | 18:00
0 коментара
18356
Мугабе: Белите да си ходят

Мугабе: Белите да си ходят

Хараре. Президентът на Зимбабве Робърт Мугабе призова останалите в страната бели фермери да отстъпят земята си на чернокожото население. "Ние казваме...

04 юли | 12:37
0 коментара
24214