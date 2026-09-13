Умопомрачително! Златото надхвърли и тази цена
Ето ги и причините
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Ето ги и причините
Цeнитe нa блaгopoднитe мeтaли ce пoвишиxa pязĸo тaзи гoдинa cлeд дpaмaтичнитe пeчaлби пpeз изминaлaтa
Причината: очакваното понижение на лихвите в САЩ
Достигна 17-годишен връх
Силното покачване дърпа нагоре и друга цена
Един метал детронира златото. Платината и паладият, който от групата на платината, бележат исторически рекорди.Цeнaтa нa плaтинaтa пpeз тpeтoтo тpимec...
Дебютният соло албум на Ицо Хазарта получи сертификат за мултиплатинен статус
София. Националната агенция по приходите (НАП) разпродава на търг злато, сребро и платина, съобщи Нова ТВ. Ценностите се разпродават за погасяване на...
Полезни изкопаеми от астероиди ще извлича Американска компания. Тя възнамерява да създаде флота от космически кораби, които да ловят малки астероиди,...