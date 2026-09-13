Умопомрачително! Златото надхвърли и тази цена
Ето ги и причините
Следете всички новини, анализи и коментари за Паладий. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето ги и причините
Достигна 17-годишен връх
Силното покачване дърпа нагоре и друга цена
Паладият отбеляза рядък скок в цената
Паладият поскъпна 100 долара за 20 минути
Паладият стига до рекордни стойности
София. Fibank (Първа инвестиционна банка) представя нова промоция на лятна тематика в електронния магазин за продукти от благороден метал Gold&Silver....