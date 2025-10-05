Водеща икономическа сила се оказа най-богатата на литий в Европа

В Германия е открито потенциално едно от най-големите находища на литий в света.

Това откритие в Европа може да окаже значително влияние върху икономиката както на страната, така и на Европейския съюз като цяло.

Пресслужбата на компанията Neptune Energy съобщи, че в момента в региона Алтмарк в Саксония-Анхалт се разработва проект за добив на литий. През август 2025 г. международната независима агенция за оценка Sproule ERCE оцени ресурсната база на проекта на

43 милиона тона литиев карбонат (LCE).

Следователно, северна Саксония-Анхалт би могла да бъде домакин на един от най-големите проекти за добив на литий в света.

Според Trading Economics цените на литиевия карбонат от Китай са се повишили до 73 900 юана (8876 евро) за тон към 15 септември.

Междувременно енергийният експерт Клайд Ръсел, пишейки в колонка за Ройтерс, обяви, че на Международната среща на върха за критични минерали и метали е посочено, че се очаква търсенето на ключови преходни метали за енергия да се учетвори до 2035 г.

Търсенето на метали за батерии - литий, графит, никел, манган и кобалт –

се очаква да нарасне от около 3 милиона метрични тона тази година до 12 милиона през следващото десетилетие, заяви анализаторът на Fastmarkets Оливие Масон на конференция.

Заслужава да се отбележи, че литият е един от най-важните метали за световната икономика поради широкото му използване в производството на батерии за електрически превозни средства и преносима електроника. Освен това, литият се използва в металургията за подобряване на свойствата на сплави, в производството на стъкло и керамика, както и в ядрената енергетика.

Китай, третият по големина производител след Австралия и Чили, играе доминираща роля в световната верига за доставки на литий. Китай преработва над 75% от световния литий в материал за батерии.

