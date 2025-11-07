71 старинни монети открити в чорап на турски шофьор на митницата

Необичаен опит за контрабанда бе разкрит на ГКПП Малко Търново. Митническите служители заловиха 71 старинни монети, скрити в мъжки чорап и в торбичка под задната седалка на автомобил с турска регистрация. Случаят предизвика интерес заради находките, които може да се окажат с висока историческа стойност.

Монети, скрити под скоростния лост

Колата пристигнала от Турция късно вечерта на 3 ноември, като водачът заявил, че няма нищо за деклариране. При проверка митничарите открили под скоростния лост и под задната седалка 71 метални монети с различни изображения и общо тегло над килограм. След първоначалния шок шофьорът признал, че ги пренася „с търговска цел“.

Експерти ще определят стойността на находката

Монетите са иззети и предадени за експертиза, която ще установи техния произход и културно-историческа стойност. На водача е съставен акт по Закона за митниците и е образувано административнонаказателно производство. Според митниците случаят може да се окаже пореден опит за нелегален износ на археологически ценности през южната ни граница.

