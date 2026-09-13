71 старинни монети открити в чорап на турски шофьор на митницата
Опит за контрабанда от Турция бе осуетен от българските митничари след щателна проверка на автомобила
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Опит за контрабанда от Турция бе осуетен от българските митничари след щателна проверка на автомобила
Монетите и византийски печати са открити в цигарени кутии от митничарите на Капитан Андреево
Служители от ОДМВР-Пазарджик са иззели предметите, а притежателят им е задържан
На 41 старинни монети от сиво-бял метал се натъкнаха митничарите на ГКПП-Калотина. Това съобщиха от Агенция „Митници". Те били намерени в автобус, път...
Монетите са част от експозицията на Военноморския музей
Кърджали. Голям брой старинни монети и антични метални предмети бяха иззети при акция на ГДБОП, предадоха от пресцентъра на МВР. Служителите на секто...