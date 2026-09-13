Легендарна наша певица е в болница в тежко състояние
Колежка разкри, че звездата едва успяла да се обади за помощ
Следете всички новини, анализи и коментари за Народна Певица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Колежка разкри, че звездата едва успяла да се обади за помощ
Носителка е на голямата награда "Нестинарка" за цялостен принос
Великата изпълнителка на македонски народни песни Любка Рондова ни напусна днес. Жената с вълшебния глас е родена в костурското село Шестово. Нейният...
Почина известната народна певица Любка Рондова. Това съобщи Маргарита Недкова, директор на ансамбъл "Гоце Делчев", пред БГНЕС. „Загубихме един прекра...