Всичко за Рок Фестивал

Следете всички новини, анализи и коментари за Рок Фестивал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Свят Моят град
Ще има рок фест в Каварна

Ще има рок фест в Каварна

„Със сигурност тази година ще има рок фестивал в Каварна, вече сме избрали фирма, която да го организира, в петък ще бъде сключен договор с нея", съо...

11 февруари | 10:04
0 коментара
9897
Рок вълна заля Царево

Рок вълна заля Царево

Варна. Истинска краш-пънк-рок-хеви вълна заля Царево. Поредният рок маратон се проведе в рамките на Международния младежки фестивал на изкуствата „Жре...

24 август | 12:06
0 коментара
12861
Миндя пак става рок село

Миндя пак става рок село

Велико Търново. Село Миндя събира фенове за рок феста си в края на месеца като рекламира събитието във фейсбук. 16 банди ще участват в шестото издание...

06 август | 11:16
0 коментара
4583