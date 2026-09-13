Рок само рок в Мидалидаре: Васко Кръпката и Конкурент палят After Party сцената
Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
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Победителката от „Гласът на България“ Славея Иванова ще даде старт на фестивала
Организаторите на Midalidare Rock търсят нов хедлайнер
Рок фестивалът „Уудсток“, продължил три дни, отбелязва цяла една генерация в САЩ
Рок музиката ще завладее разложкото село Елешница на 8 и 9 юли. Почти всички жители се стягат за голямото музикално събитие. Те ще посрещнат хиляди фе...
Първи рок-фестивал ще се състои на 14 май на стадион "Странджата" в Кюстендил. Основен участник във феста е сръбската група "Divlje Jagode" /Диви яго...
„Със сигурност тази година ще има рок фестивал в Каварна, вече сме избрали фирма, която да го организира, в петък ще бъде сключен договор с нея", съо...
В опит да разчупят статуквото "София-Каварна", "M. E. Music", със съдействието на община Бургас, организираха "Summer Chaos Festival", който се състо...
Варна. Истинска краш-пънк-рок-хеви вълна заля Царево. Поредният рок маратон се проведе в рамките на Международния младежки фестивал на изкуствата „Жре...
Велико Търново. Село Миндя събира фенове за рок феста си в края на месеца като рекламира събитието във фейсбук. 16 банди ще участват в шестото издание...