Страшна нощ в Белград. Бой и ранени

Протестиращи и привърженици на Вучич и управляващите в Сърбия се сбиха на 2 ноември вечерта пред сградата на парламента в Белград преди полицията да се намеси и да ги раздели с кордон.

До сблъсъците се стигна по-малко от 24 часа след възпоменателните събития по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември 2024 г., когато 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Напрежението се покачи в ранните следобедни часове в сръбската столица Белград, когато двете групи се събраха пред парламента. Тогава се случи първият инцидент - полицията изблъска протестиращите, но те отново се събраха при близкото кръстовище.

С падането на нощта пиротехнически средства и бутилки полетяха от лагера на поддръжниците на сръбския президент Александър Вучич към студентите и гражданите, които сутринта на 2 ноември дойдоха в Белград, за да подкрепят гладната стачка на майката на една от 16-те жертви на трагедията в Нови Сад, предаде БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com