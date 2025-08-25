Сърбия на ръба! Девет месеца недоволство срещу властта

В Сърбия напрежението расте след девет месеца масови протести срещу управлението на Александър Вучич.

Демонстрациите, водени основно от студенти, вече доведоха до сблъсъци с полицията и десетки ранени. Гражданите настояват за повече прозрачност и отчетност след трагедията в Нови Сад, при която 16 души загинаха под срутил се бетонен навес.

На този фон президентът обяви

пакет от мерки за подобряване на жизнения стандарт –

тавани на търговските надценки за над 3000 стоки, ограничение на лихвите по кредити и допълнителни отстъпки за уязвимите домакинства.

Политика под прикритието на икономика

Ще успеят ли тези мерки да овладеят инфлацията и да потушат недоволството? „Тези мерки са по-скоро политически, отколкото икономически. Въвеждат се точно сега на фона на протестите и очакваната гореща политическа есен”, коментира пред Нова телевизия кореспондентът на БГНЕС в Белград Ели Юрукова. Тя подчерта, че обявените от президента действия всъщност не са в неговите правомощия, а в тези на правителството, което поражда съмнения за поредна демонстрация на власт и влияние.

„Чудотворни“ обещания без обяснение

Според Юрукова Вучич представя мерките като панацея, но не дава конкретни отговори на въпросите, които ежедневно тревожат сърбите. „Вучич нарече тези мерки „чудотворни”, обикновеният сърбин трябва да повярва, че той ще е спасителят от инфлацията, от растящите цени. Вучич не можа да обясни кой е позволил и досега е толерирал огромните маржове на големите търговски вериги, всекидневното поскъпване на хранителните продукти. Не можа да обясни и как пазарите в Сърбия са пълни със стоки от ЕС, които са много по-евтини от сръбските. Разликата между сръбските и европейските заплати е огромна. Вучич не каза и как сръбските стоки, например в Малта или Норвегия, са много по-евтини отколкото в Сърбия”, заяви тя.

Недоверието остава

Въпреки шумните анонси, скептицизмът в обществото е очевиден. „Сърбите не вярват, че Вучич е новият Робин Худ, който ще реши проблемите”, заключи Юрукова. За много хора мерките изглеждат като отчаян политически ход в момент, когато недоволството на улицата вече е излязло извън контрол, а въпросът не е дали ще има „гореща есен“, а колко силно ще пламне тя.

