В Иран става все по-страшно! Стотици убити, Тръмп обмисля удар

В Иван става все по-страшно! Пoвече от 530 са загинали през двете седмици на протести в Иран. Това са съобщили от базираната в САЩ информационна агенция Human Rights Activists News Agency, цитирана от "Ройтерс".

Други над 10 600 души са били задържани. Тези данни обаче не могат да се проверят независимо. С прекъсването на интернет и телефонните линии в Иран, оценката на демонстрациите от чужбина стана по-трудна.

"Ройтерс" припомня, че цитираната агенция е била точна в предишни вълни на вълнения в Иран през последните години. Тя разчита на активисти в Иран, които проверяват информацията.

Иранското правителство не е предоставило общи данни за жертвите на демонстрациите.

Припомняме, че Техеран предупреди, че американските военни и Израел ще бъдат "легитимни цели", ако Америка използва сила за защита на демонстрантите.

През последните дни на президента на САЩ Доналд Тръмп са били представени няколко варианта за нови военни удари срещу Иран, пише в. "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свои източници.Според информацията на вестника, вариантите, представени на президента на САЩ, включват удари и по цивилни обекти в Техеран. Няма подробности за това какви са тези обекти.

Тръмп все още не е взел окончателно решение, но "сериозно обмисля възможността да санкционира" нов удар. Високопоставен военен служител твърди, че преди всяко потенциално нападение командващият в региона ще се нуждае от време, за да укрепи американските позиции и да се подготви за възможни ответни удари от страна на Иран.

За това, че представители на администрацията на Тръмп са провели предварителни обсъждания на вариантите, пише и в. "Уолстрийт Джърнъл". Един от служителите казва, че е бил обсъден мащабен въздушен удар по военни обекти в Иран. Друг твърди, че няма консенсус по плана за действие и че досега не е преместена никаква американска военна техника или персонал за подготовка на удара.

Източниците наричат тези обсъждания част от обичайното планиране и уточняват, че засега няма признаци за неизбежно нападение над Иран. В отговор на запитване за коментар Белият дом се позовава на публикация на Тръмп в социалната мрежа Truth Social. В нея се казва: "Иран се стреми към свобода, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com