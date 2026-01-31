Ново напрежение около Иран. Ключова среща в Турция

Близкият изток отново е на опасен кръстопът. Вашингтон заплашва Техеран с военен удар, американският флот навлиза в региона, а Иран отговаря с посланието "готови сме да натиснем спусъка."

Изказване на министъра на отбраната на Саудитска Арабия принц Халид бин Салман нажежи страстите.

Той предупреди, че ако Съединените щати откажат да ударят Иран, Ислямската република само ще стане по-силна, съобщава Axios.

Агенцията цитира четирима източника, присъствали на закрит брифинг. по време на посещението на принца във Вашингтон.

"Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп не изпълни заплахите си срещу Иран, режимът в крайна сметка ще стане по-силен", казва той.

Отбелязва се, че това изявление демонстрира отклонение от публичната позиция на Саудитска Арабия, която предупреждава срещу ескалация.

Според източници, саудитският министър изразява мнение, че Тръмп ще трябва да прибегне до военни действия срещу Иран в рамките на няколко седмици, но трябва да се опита да намали рисковете от регионална ескалация.

Ден по-рано Тръмп заяви, че иранските власти искат да сключат сделка със САЩ.

Според Axios обаче американските служители са склонни да вярват, че Техеран не се интересува от сделка "на най-изгодни условия за САЩ".

"Иран винаги иска да сключва сделки. Но проблемът е какви сделки иска да сключи Иран и какви сделки ще приемат САЩ. Това е много добър въпрос и в момента не виждаме, че ситуацията е станала по-ясна," каза един от представителите на страните от Залива.

The New York Times написа, че съюзниците на САЩ в Близкия изток се опитват да убедят Тръмп да не удари Иран.

На фона на нарастващото напрежение, Анкара влиза в ролята на посредник, предава Baku.TV.

"Турция се опитва да посредничи в конфронтацията между Съединените щати и Иран. Посещението на иранския външен министър Абас Арагчи в Анкара не е случайно – основната му цел е да се намери дипломатически изход, който да предотврати война.

Анкара открито заявява, че атака срещу Иран би била грешка и би довела до опустошителни последици за целия регион.

Притесненията на Турция са прагматични: дестабилизацията в Иран означава хаос по границите, възможен приток на милиони мигранти и сериозна криза в сигурността.

Затова Анкара води паралелни преговори както с Техеран, така и с Вашингтон.

Освен това, Реджеп Тайип Ердоган предложи да се проведе тристранна среща с участието на Доналд Тръмп и иранското ръководство", предава телевизията.

"Следим внимателно събитията в Иран. Дълбоко съжаляваме за загубата на жертви по време на протестите и желаем да изразим съболезнования на иранския народ. Доволни сме, че ситуацията до голяма степен се е стабилизирала. Надяваме се това спокойствие да продължи. Искаме вътрешните проблеми на Иран да бъдат решени мирно, без външна намеса и от иранския народ", каза турският външен министър Хакан Фидан на пресконференция с иранския си колега Абас Арагчи в Истанбул.

