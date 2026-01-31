Две експлозии в Иран. Има загинали и ранени

Взрив е избухнал в сграда в иранския град Бандар Абас, разположен на брега на Персийския залив. Причината е неизвестна, съобщи The Times of Israel. 14 души са пострадали, а един е загинал, предаде Нова тв.

По информация на иранската държавна телевизия експлозията е в осеметажно здание на булевард „Моаллем“, като са разрушени два от етажите, както и няколко превозни средства и търговски обекти в района.

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спасителните служби, които оказват съдействие и извършват оглед на засегнатата зона.

Втора експлозия, на повече от 1000 километра разстояние в Ахваз, е отнела живота на четирима души, съобщиха местни власти, съобщи Sky News.

Израел отрича да е замесена в експлозиите.

Официалната новинарска агенция ИРНА съобщи, че тиражираните в социални медии твърдения, че мишена на взрива е бил командир от военноморските части на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, са "напълно неверни".

Пострадалите 14 души в Бандар Абас са транспортирани в болници от екипите на Спешна помощ.

Кадри, излъчени от държавната телевизия, показват силно увредена фасада на сградата, с изхвърчали елементи и открити части от вътрешността, както и разпръснати отломки наоколо.

Директорът на службата за управление на кризи в провинция Хормозган Мехрдад Хасанзаде каза, че причините за взрива се изясняват.

Пристанището Бандар Абас се намира в Ормузкия проток, който е жизненоважен корабен маршрут между Иран и Оман. То обработва около една пета от световния морски петрол.

Това се случва на фона на нарастващо напрежение в региона, тъй като САЩ засилват военното си присъствие наблизо. Сблъсъкът е предшестван и от национални протести - предизвикани от икономически проблеми, но които бързо се превърнаха в опит за сваляне на иранския режим.

Протестите бяха потушени от Иранската революционна гвардия и се смята, че броят на загиналите е хиляди.

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „голяма армада“ се насочва към Иран, предупреждавайки, че ако двете страни не сключат сделка, „ще видим какво ще се случи“.

