Куба показва мускули. Отговори на Тръмп

Куба е под атака от САЩ щати вече 66 години и е готова да защити своята независимост "до последната капка кръв."

Това пише президента на републиката Мигел Диас-Канел в Х като отговор на изказването на американския президент Доналд Тръмп.

"Куба е свободна, независима и суверенна страна. Никой не ни диктува какво да правим. Куба не атакува, тя е нападната от Съединените щати вече 66 години, Куба не е заплашителна, тя се подготвя и е готова да се защити до последната капка кръв", пише Диас-Канел.

По рано през деня президентът Тръмп отправи остър публичен призив към правителството на Куба да сключи споразумение със САЩ, предупреждавайки, че страната вече няма да получава нефт или финансови средства от Венецуела.

"НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ НЕФТ И ПАРИ ЗА КУБА - НИЩО! Силно им препоръчвам да направят сделка, ПРЕДИ ДА Е ТВЪРДЕ КЪСНО."

