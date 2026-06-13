Сензационна визита на шефа на ЦРУ! Не е за вярване
Посещението в Хавана разтърси отношенията между САЩ и Куба насред тежка криза на острова
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Посещението в Хавана разтърси отношенията между САЩ и Куба насред тежка криза на острова
Президентът заговори за последна капка кръв
Русия отрече да е замесена в тези случаи
Отново експлозия
Легендарната рок група The Rolling Stones пристигна в столицата на Куба в четвъртък, в навечерието на исторически концерт в страна, където музиката на...
Президентът на САЩ Барак Обама пристигна на историческа визита в кубинската столица Хавана, съобщават световните агенции. Придружаван е от първата дам...
Руският патриарх Кирил посети лидера на кубинската революция Фидел Кастро в дома му в Хавана. Двамата са разговаряли повече от час при закрити врати,...
Папа Франциск ще проведе първата си среща с руския патриарх Кирил, предаде Би Би Си. Историческата среща ще се състои в Куба следващата седмица на 12...
Столицата на Куба - Хавана, e под вода. Трима души са загинали при проливните дъждове, предизвикали наводнения в града. Загиналите са 77-годишна възра...