Нетаняху хвърли бомба! Мъртъв ли е аятолахът?

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има признаци, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е загинал при удар срещу комплекса си като част от съвместните американско-израелски операции, предаде АФП.

„Тази сутрин, при мощен изненадващ удар, комплексът на тиранина Али Хаменей беше разрушен в сърцето на Техеран и има много признаци, че този тиранин вече не е жив“, каза Нетаняху в телевизионно обръщение.

Високопоставен израелски представител заяви пред „Ройтерс”, че Хаменей е мъртъв, а тялото му е открито.

След координация със САЩ, Израел е пуснал около 30 бомби върху комплекса на Хаменей, твърди източник на израелския Канал 12. Аятолахът е бил там, но не е бил в нито един от дълбоките бункери, в които само американски бомби биха могли да проникнат. Медията твърди още, че е убит военният секретар на Хаменей.

Сателитни изображения показват, че комплексът до голяма степен е разрушен.

Докато за диктатора се очаква потвърждение, сигурно е че зетят на върховния лидер на Иран Али Хаменей, както и съпругата му, са били убити при ракетни удари срещу столицата на Ислямската република, съобщи говорител на кметството на Техеран.

