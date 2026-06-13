Важна новина за сина на убития аятолах Хаменей. Какво ще се случи
В момента Моджтаба се смята за най-вероятния кандидат за поста върховен лидер на Иран.
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В момента Моджтаба се смята за най-вероятния кандидат за поста върховен лидер на Иран.
Американското разузнаване е получило сигурна информация за среща на иранския лидер на 28 февруари
Израел е пуснал около 30 бомби върху комплекса на Хаменей
Израел твърди, че е убит, Иран отрича
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Американският президент заплаши Техеран
Иранският лидер със смъртоносна закана към Израел