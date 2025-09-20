Първи наборни войници маршируват в Сърбия от 2026 година

Сръбският министър на отбраната Братислав Гашич обяви, че се очаква първата група от наборни войници да започне обучение в началото на следващата година, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Преди година сръбското правителство взе решение да възстанови задължителната военна служба, която беше отменена през 2011 г. Според решението службата ще има продължителност от 75 дни.

Гашич съобщи, че сръбските въоръжени сили вече са ремонтирали над 120 военни обекта за целта и че модернизацията на военните поделения и части продължава.

Министърът обясни, че все още трябва да бъдат предприети редица правни и регулаторни мерки, за да може връщането на наборната служба да стане реалност.

„Това е сложен и скъп процес. Вече започнахме подготовката в Министерството на отбраната, като се започне с правната и регулаторната рамка, която трябва да въведем в следващия период. Очаквам, че на есенната парламентарна сесия ще представим нов пакет от военни закони. Щом започнем работа с парламента се надявам, че военният закон ще бъде придвижен и ще видим първата група от наборни войници да започва службата си около януари или март“, каза Гашич пред Евронюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com