Най-накрая! САЩ налага санкции на гордост на Вучич

След петкратно отлагане от началото на годината Съединените щати налагат санкции на компанията NIS - Нафтна индустрија Србије –
заради мажоритарния дял в нея на руската компания "Газпром".
За това съобщи сръбският президент Александър Вучич в Ню Йорк, където е за участие в годишния дебат на Общото събрание на ООН и след среща с представители на администрацията на Доналд Тръмп.
NIS е собственик на единствената рафинерия в Сърбия - в Панчево –
и държавният дял в компанията е само 29,9 на сто.
Санкциите ще влязат в сила на 1 октомври и Вучич предупреди сънародниците си, че може да се почувства недостиг и да спре изплащането на заплати на служителите на NIS, защото никоя банка няма да иска да работи с руснаците под риска от санкции:
"Нека видим все пак, да почакаме. Може да се случи някое чудо до 1 октомври.
Но ни чакат тежки времена и тежка зима.
Ще дадем всичко от себе си, за да е топла зимата за гражданите, за домовете им, и да не се тревожат как ще си зареждат автомобилите", коментира сръбския държавен глава.
Според Вучич Сърбия е косвена жертва на отношенията между Запада и Русия и затова ще си плати скъпо.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com