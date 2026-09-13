Сърбия без горива! Вучич с извънредно решение
Сръбската петролна компания NIS е 55% собственост на "Газпром" и "Газпром нефт"
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Сръбската петролна компания NIS е 55% собственост на "Газпром" и "Газпром нефт"
За това съобщи сръбският президент в Ню Йорк
Сръбското правителство иска руският газов гигант "Газпром" да му дава част от печалбата, реализирана от петролната компания NIS, в която държавата и р...