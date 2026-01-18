Хиляди отново на бунт в Сърбия

Хиляди хора се събраха на протест в сръбския град Нови Сад, след като студентите, които повече от година водят масови демонстрации, заявиха, че ще продължат борбата си срещу широкоразпространената корупция по време на управлението на десния националистически президент Александър Вучич.

Протестиращите скандираха "крадци" и обвиниха властите в мащабна корупция.

Студенти заявиха пред събралото се множество в събота, че са изготвили конкретен план за освобождаване на Сърбия от корупцията и за възстановяване на върховенството на закона.

Като първи стъпки за управление след Вучич те предложиха забрана на корумпирани служители да участват в политиката, както и разследване на тяхното имущество, предаде Al Jazeera.

Протестът премина под мотото "Какво ще означава победата". Миналия месец студентите съобщиха, че са събрали около 400 000 подписа в подкрепа на участието си на избори.

Следващият протестен митинг е планиран за 27 януари в сръбската столица Белград, съобщиха организаторите.

Редовните студентски протести обхванаха Сърбия след инцидент през ноември 2024 г., когато при срутване на покрив на жп гара в северен сръбски град загинаха 16 души.

Трагедията се превърна в символ на дълбоко вкоренената корупция в страната.

Общо 13 души, сред които и бившият министър на строителството Горан Весич, бяха обвинени по наказателно дело за срутването.

Висшият съд в Нови Сад обаче прекрати обвиненията срещу Весич миналия месец, позовавайки се на липса на доказателства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com