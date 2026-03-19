Ето я най-щастливата страна - на кое място е България

За девета поредна година Финландия беше обявена за най-щастливата страна в света. Публикуваният днес Световен доклад за щастието през 2026 г. отбеляза значителен спад в благосъстоянието на младите хора в редица англоговорящи държави, особено при момичетата. Авторите свързват този факт с интензивното ползване на социалните медии, предава Нова.

Докладът, публикуван в навечерието на Международния ден на щастието на ООН, показва още, че другите скандинавски страни също се представят силно, докато нациите, засегнати от война и нестабилност, остават в дъното на таблицата.

Резултатите сочат рязко влошаване на удовлетвореността от живота сред хората под 25 години в страни като САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Данните от проучването на Gallup World Poll показват, че оценките за живота в тези държави са спаднали с почти един пункт по скала от 0 до 10 през последното десетилетие, въпреки че средната стойност за младите хора в световен мащаб е нараснала.

Данните се основават на множество проучвания и изследвания, включително международни оценки на поведението и психичното здраве на подрастващите. Едно мащабно проучване сред 15-годишни в близо 50 държави установи, че интензивната употреба на социални медии е свързана със значително по-ниско благосъстояние. Въпреки това, докладът подчертава, че резултатите варират значително в зависимост от платформата, начина на употреба и индивидуални характеристики като пол и социално-икономически произход. Тези констатации идват в момент, когато много правителства обмислят по-строги мерки за защита на децата в интернет.

Скандинавските страни доминират в класацията на 147 нации - Финландия, Исландия, Дания, Швеция и Норвегия заемат пет от шестте водещи места.

Финландците отчитат средна оценка на живота от 7,764 от 10, което е доста по-високо от повечето други страни.

Изненадата е Коста Рика на четвърто място - за първи път в топ 5 и най-доброто класиране за латиноамериканска страна. На дъното остава Афганистан под талибанско управление. Индексът се изчислява на базата на шест фактора: БВП на глава от населението, продължителност на живота, социална подкрепа, свобода на избор, щедрост и възприятия за корупция.

България е на 84 място в класацията. Преди нас са Алжир, Северна Македония, Либия, Венецуела, Русия, Молдова, Тринидад и Тобаго.



