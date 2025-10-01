Адът във Филипините! Десетки загинали, стотици ранени

Ад във Филипините след мощното земетресение, което удари страната. Броят на жертвите в централната част на Филипините достигна 69. Ранените препълниха болниците на остров Себу, а работниците изнасяха десетки чували с тела в хаоса след бедствието.

Според Американската геоложка служба (USGS) земетресението с магнитуд 6,9 по Рихтер е било регистрирано в 21:59 ч. на 30 септември край северния край на острова, близо до Бого, град с 90 000 жители.

Ранените деца плачеха, а възрастните крещяха, докато получаваха лечение на легла, разположени под сини палатки на алеята пред провинциалната болница в Бого, предаде АФП, цитирана от бТВ. Те бяха изкарани от сградата поради опасения от допълнителни поражения, тъй като стотици вторични трусове разтърсиха региона през нощта.

До момента се съобщава за до 60 загинали, заяви заместник-администраторът на Службата за гражданска защита Рафаелито Алехандро. „Получаваме допълнителни данни за жертви, така че ситуацията е много динамична“, каза той в Манила.

Националният съвет за намаляване и управление на риска от бедствия по-рано съобщи за 147 ранени в централните острови, където 22 сгради са били повредени.

56-годишният спасител Теди Фонтилас, заяви, че не е спал нито минута и посочи че някои пациенти са били преместени в други болници, защото тази в Бого вече е препълнена.

„Вече сме претоварени, затова трябва да ги преместим в града“, каза той, имайки предвид провинциалната столица Себу, намираща се на около 100 километра южно.

„Вече се затруднявам, но това, което правим, е необходимо, за да помогнем на нашите пациенти“, добави той.

„Поради големия брой пациенти с тежки наранявания, медицинският персонал се погрижи за някои от тях извън болницата“, написа губернаторът на провинция Себу Памела Барикуатро на официалната си страница във Facebook.

Драматични кадри, заснети от жители и широко разпространени в социалните мрежи, показват стара католическа църква на остров Бантаян близо до Себу, украсена с верига от електрически крушки, които се люлеят, малко преди камбанарията ѝ да се срути в двора.

„Чух силен тътен от посоката на църквата, а след това видях камъни да падат от сградата. За щастие никой не пострада“, разказа 25-годишният Мартам Пацилан, който се е намирал наблизо, когато камбанарията се е срутила.

Местната телевизия показа мотоциклетисти, принудени да слезнат от моторите си и да се държат за парапетите, за да спасят живота си, докато мостът в Себу се люлееше силно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com