След ужаса във Филипините! Мощен трус в Нова Зеландия

Силно земетресение от 6 бала по скалата на Рихтер са отчели сеизмолозите в района на Нова Зеландия. Епицентърът на труса е бил в океана, на около 637 километра югозападно от град Дънидин, където живеят около 120 хиляди души.

Разместването на земните пластове е станало на около 10 километра дълбочина. Към момента няма издадени предупреждения за възможно цунами към бреговете на Нова Зеландия.

През последните часове бяха регистрирани десетки слаби трусове в района на Филипините, където трус със сила 7.8 по Рихтер предизвика разрушения и отне живота на най-малко 41 души, а близо 500 бяха ранени.

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