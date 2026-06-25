Адът слезе на земята. Зловещо ВИДЕО от земетресенията във Венецуела

Адът слезе на земята във Венецуела. Истински ужас скова страната след двете земетресения от над 7 по Рихтер, които удариха Каракас.

Снимки: БТА/АП

Кадри от охранителни или камери за видеонаблюдение са запечатали миговете на двете разрушителни земетресения, които разтърсиха Венецуела тази нощ.

Експертите предупредиха за потенциално голям брой жертви, които може да варират между 10 000 и 100 000, както и широкомащабни разрушения, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

В момента на двата труса с магнитуд от 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер повечето венецуелци са си били у дома, тъй като на този ден във Венецуела се отбелязва победата при битката при Карабобо през 1821 г., която допринася за осигуряването на независимостта на страната от Испания.

Стотици сгради в столицата Каракас и цялата страна са разрушени, а временната президентка Делси Родригес обяви извънредно положение, като заяви, че засега са потвърдени най-малко 32 жертви и най-малко 700 ранени.

Малко по-късно обаче американският президент Доналд Тръмп съобщи, че двете земетресения във Венецуела са взели "потресаващо голям брой" жертви, без да уточни колко са загиналите на този етап.

Снимки: БТА/АП

Според Американския институт по геофизика (USGS) земетресението с магнитуд 7,2, което удари на около 160 километра западно от столицата Каракас, е било последвано от вторичен трус с магнитуд 7,5 по-малко от минута по-късно.

"Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

"САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри", добави президентът на САЩ.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че поддържа връзка с венецуелските власти и мобилизират помощ за южноамериканската страна.

"Поддържаме връзка с властите и мобилизираме силите си, за да окажем помощ", заяви заместник държавният секретар Кристофър Ландау в социалната платформа Екс. Той определи земетресенията като "опустошителни".

Подсекретарят по международна помощ и хуманитарни въпроси на Държавния департамент на САЩ Джеръми Люин заяви в Екс, че департаментът е мобилизирал екип за помощ при бедствия и оперативна група, за да достави и координира жизненоважна помощ за Венецуела.

"В сътрудничество с нашите партньори от временното правителство на Венецуела САЩ ще изпратят екипи за "издирване и спасяване", хуманитарна помощ, както и други ресурси, през решаващите първи дни след това трагично природно бедствие", добави той.

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