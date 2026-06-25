Тръмп за ужаса във Венецуела: Жертвите са потресаващо много!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че двете мощни земетресения във Венецуела са отнели „потресаващо голям брой“ човешки животи, но не посочи конкретен брой загинали. Той обяви, че Вашингтон е готов да окаже помощ и е наредил на всички служби в американското правителство да бъдат в готовност за бърза реакция, предаде Ройтерс.

Трусовете удариха района западно от Каракас в рамките на по-малко от минута, а Венецуела вече е в извънредно положение след съобщения за срутени сгради и сериозни щети. Американският институт по геофизика предупреди, че бедствието може да има тежки човешки и материални последици.

„Двете големи земетресения, които преди малко удариха великия народ на Венецуела, имаха висок магнитуд и оставиха след себе си потресаващо голям брой жертви“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

Американският президент добави, че САЩ са готови да помогнат. „САЩ са готови, искат и са способни да помогнат! Инструктирал съм всички служби на нашето правителство да имат готовност да действат бързо. Ще бъдем до нашите нови големи приятели. Първите информации не са добри“, заяви той.

Изявлението му идва в момент, когато официалният брой на жертвите във Венецуела все още не е съобщен. Властите в Каракас обявиха извънредно положение, а временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес изказа съболезнования на семействата на загиналите, без да даде точни данни за жертви и ранени.

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