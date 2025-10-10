Второ чудовищно земетресение удари Филипините

Ново земетресение с магнитуд 6,9 е усетено в същия южен район на Филипините като предишния трус тази сутрин, който беше с магнитуд 7,4. Това съобщиха филипински сеизмолози, цитирани от "Асошиейтед прес", съобщи БТА.

Ръководителят на Филипинския институт по сеизмология и вулканология Тересито Баколкол каза, че земетресението тази нощ местно време е разлюляло град Манай в провинция Източен Давао и е било предизвикано от сеизмично движение в същата земетръсна област - Филипинската падина - на дълбочина от 10 км.

Сеизмолозите за момента не са установили дали става въпрос за отделно земетресение или за вторичен трус след предишното земетресение, причинило смъртта на петима души.

