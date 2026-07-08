Дете намерено живо в морга, след като е обявено за удавено

18-месечно момченце от американския щат Аризона беше погрешка обявено за мъртво, но часове по-късно се оказало, че все още е живо. Шокиращият случай стана известен след публикуването на полицейски доклад.

Инцидентът е станал на 8 февруари в град Гилбърт, предградие на Финикс. Семейството открило детето с лице надолу в басейна на дома си и незабавно подало сигнал на телефон 911.

Пристигналите на място спасители започнали реанимация, след което момченцето било транспортирано в болницата Mercy Gilbert Medical Center.

Около час по-късно лекарят д-р Ариан Туси констатирал смъртта му.

Според публикувания полицейски доклад обаче няколко полицаи изразили съмнение, че детето все още показва признаци на живот.

„Моля ви, вие си вършете вашата работа, а аз ще върша моята“, отговорил лекарят, цитиран в доклада.

След това добавил: „Не случайно съм учил медицина.“

Пет часа по-късно служител от службата по съдебна медицина пристигнал, за да прибере тялото.

Тогава последвал шокът – 18-месечното момченце все още дишало.

Детето незабавно било транспортирано с медицински хеликоптер в друга болница, където лекарите успели да стабилизират състоянието му. По-късно то било изписано и вече се възстановява.

Как точно се е стигнало до погрешното обявяване на смъртта засега остава неясно. Медицинската документация не е публикувана, а адвокатът на д-р Туси заяви, че по случая има много медицински факти, които все още не са станали публично известни.

Междувременно полицията препоръчва родителите да бъдат обвинени в небрежност.

Разследващите твърдят, че при посещението си в дома са усетили силна миризма на марихуана и подозират, че именно липсата на достатъчен родителски контрол е позволила на детето да стигне необезпокоявано до басейна.

От прокуратурата на окръг Марикопа все още не са решили дали ще повдигнат обвинения.

От болницата определиха случая като „сърцераздирателен“ и съобщиха, че е извършена вътрешна проверка, за да бъдат изяснени всички обстоятелства и да се предприемат мерки подобен инцидент да не се повтори.

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