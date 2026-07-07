Пътеката, която разкрива истинската възраст на Земята

Има места, които впечатляват с красотата си. Има и такива, които променят начина, по който човечеството разбира света. Шотландският нос Сикар Пойнт е едно от тях.

По повод 300 години от рождението на Джеймс Хътън – учения, смятан за баща на съвременната геология, в Шотландия беше открита новата туристическа пътека Deep Time Trail. Едночасовият маршрут отвежда посетителите до мястото, където през 1788 г. Хътън прави откритие, преобърнало представите за възрастта на Земята, пише BBC.

Дълго време хората вярвали, че планетата е създадена през 4004 г. пр. Хр., както гласи тогавашното тълкуване на Библията. Когато обаче Хътън достига до Сикар Пойнт, той вижда нещо необичайно – древни почти вертикални скали, върху които лежат много по-млади хоризонтални пластове пясъчник.

Тази геоложка особеност, известна днес като „несъгласие на Хътън“ (Hutton's Unconformity), показва, че между образуването на двата скални слоя са изминали десетки милиони години. Именно това става едно от първите убедителни доказателства, че историята на Земята се измерва не в хиляди, а в стотици милиони и милиарди години.

„Хътън откри геоложкото време“, казва проф. Марк Уилкинсън, президент на Единбургското геоложко дружество. По думите му именно това откритие по-късно прави възможно развитието на други фундаментални научни теории, включително теорията за еволюцията.

Новата пътека започва край залива Пийс Бей и следва живописните скали над Северно море. По маршрута са поставени информационни табла, цитати на Хътън и QR кодове с аудиоразкази, които разкриват както историята на великия учен, така и тайните на необикновените скални образувания.

Освен с научната си стойност маршрутът впечатлява и с невероятните гледки. Зелените хълмове плавно се спускат към стръмни крайбрежни скали, златисти плажове и малки уединени заливи.

Днес учените знаят, че тъмните скали на Сикар Пойнт са се образували преди около 435 милиона години на дъното на древен океан. След сблъсък на тектонични плочи те били издигнати нагоре, а милиони години по-късно върху тях се натрупали по-младите пластове червен пясъчник.

Макар Сикар Пойнт да е истинско поклонническо място за геолозите от цял свят, то все още остава сравнително непознато за масовите туристи. С откриването на Deep Time Trail местните власти се надяват това да се промени и повече хора да се докоснат до мястото, което завинаги промени човешките представи за историята на нашата планета.

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