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Класацията излезе: Това е най-добрият град за живеене в света. А кой хич не е

Копенхаген отново оглави престижната класация на Economist Intelligence Unit, а Виена отстъпи второто място

Класацията излезе: Това е най-добрият град за живеене в света. А кой хич не е
07 юли 26 | 8:13
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Светът сякаш се променя със светкавична скорост, затова е донякъде успокояващо, че поне някои неща остават непроменени – поне когато става дума за най-добрия град за живеене.

За втора поредна година Копенхаген оглавява годишната класация на Economist Intelligence Unit (EIU) за най-добрите градове за живот.

Датската столица отново изпревари австрийската Виена, която преди това заемаше първото място в продължение на три последователни години. Новата класация беше публикувана във вторник.

EIU – аналитичното звено на списание The Economist – оценява 173 града по света по редица показатели, сред които образование, сигурност, здравеопазване, инфраструктура, култура и околна среда.

Копенхаген получава максимални оценки в три категории – стабилност, инфраструктура и образование.

За американската аудитория прави впечатление напредъкът на Ню Йорк, който се изкачва с три позиции до 66-о място благодарение на значително подобрение в показателя за сигурност. Това се дължи на намаляването на престъпността и по-ниския риск от терористични атаки.

Въпреки възхода на Ню Йорк, Хонолулу остава най-високо класираният американски град, макар да отстъпва с две позиции до 25-о място.

Единственият град от Северна Америка, който влиза в световния Топ 10, е Ванкувър, който заема девето място.

Според Economist Intelligence Unit успехът на Копенхаген се дължи на „печелившата комбинация от отлични резултати по отношение на стабилността и инфраструктурата, богатата културна среда и високото качество на обществените услуги“.

На трето място се нарежда австралийският Мелбърн, който се изкачва с една позиция спрямо миналата година. Друг австралийски град – Сидни, напредва от шесто до четвърто място.

Швейцарският Цюрих, който миналата година делеше второто място с Виена, сега пада с три позиции, а другият швейцарски град – Женева, заема шесто място.

Японската Осака запазва седмата си позиция, Аделаида в Австралия е осма, а Токио допълва челната десетка.

Влиянието на войните

Последиците от конфликта между Израел и Иран се отразяват и в класацията, като редица градове в региона на Персийския залив отбелязват спад.

Най-голямо понижение регистрира столицата на Оман – Мускат, която пада с 14 места до 123-та позиция, както и Кувейт, който се смъква с 12 места до 105-о място.

Макар Западна Европа да остава регионът с най-високо качество на живот, средната ѝ оценка леко намалява – от 91,8 на 91,7 точки.

За сметка на това Азия подобрява средния си резултат с 0,3 пункта до 73,9, основно благодарение на напредъка в здравеопазването.

Особено впечатляващ е напредъкът на китайския град Фуджоу, който се изкачва със седем позиции до 93-то място.

„Повишихме оценките за здравеопазването във всички китайски градове, за да отразим увеличеното финансиране и инвестициите в системата“, посочват от Economist Intelligence Unit. Като причина се изтъкват новата система за дългосрочни здравни грижи и подобреното качество на медицинските услуги.

Най-лошите градове за живот

Сирийската столица Дамаск остава най-неподходящият град за живеене в света.

Иранската столица Техеран се срива до 164-то място заради военния конфликт, а украинската столица Киев пада до 166-та позиция.

„Средната оценка за качеството на живот в световен мащаб остава непроменена спрямо миналата година, защото спадът в сигурността в Близкия изток е компенсиран от подобренията в здравеопазването в Азия“, коментира Ана Никълс, директор „Индустриални анализи“ в EIU.

По думите ѝ вече девет азиатски града намират място сред първите 20 в света, наред със седем европейски.

Топ 10 на най-добрите градове за живеене през 2026 г.

  1. Копенхаген, Дания

  2. Виена, Австрия

  3. Мелбърн, Австралия

  4. Сидни, Австралия

  5. Цюрих, Швейцария

  6. Женева, Швейцария

  7. Осака, Япония

  8. Аделаида, Австралия

  9. Ванкувър, Канада

  10. Токио, Япония

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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