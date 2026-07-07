Класацията излезе: Това е най-добрият град за живеене в света. А кой хич не е

Светът сякаш се променя със светкавична скорост, затова е донякъде успокояващо, че поне някои неща остават непроменени – поне когато става дума за най-добрия град за живеене.

За втора поредна година Копенхаген оглавява годишната класация на Economist Intelligence Unit (EIU) за най-добрите градове за живот.

Датската столица отново изпревари австрийската Виена, която преди това заемаше първото място в продължение на три последователни години. Новата класация беше публикувана във вторник.

EIU – аналитичното звено на списание The Economist – оценява 173 града по света по редица показатели, сред които образование, сигурност, здравеопазване, инфраструктура, култура и околна среда.

Копенхаген получава максимални оценки в три категории – стабилност, инфраструктура и образование.

За американската аудитория прави впечатление напредъкът на Ню Йорк, който се изкачва с три позиции до 66-о място благодарение на значително подобрение в показателя за сигурност. Това се дължи на намаляването на престъпността и по-ниския риск от терористични атаки.

Въпреки възхода на Ню Йорк, Хонолулу остава най-високо класираният американски град, макар да отстъпва с две позиции до 25-о място.

Единственият град от Северна Америка, който влиза в световния Топ 10, е Ванкувър, който заема девето място.

Според Economist Intelligence Unit успехът на Копенхаген се дължи на „печелившата комбинация от отлични резултати по отношение на стабилността и инфраструктурата, богатата културна среда и високото качество на обществените услуги“.

На трето място се нарежда австралийският Мелбърн, който се изкачва с една позиция спрямо миналата година. Друг австралийски град – Сидни, напредва от шесто до четвърто място.

Швейцарският Цюрих, който миналата година делеше второто място с Виена, сега пада с три позиции, а другият швейцарски град – Женева, заема шесто място.

Японската Осака запазва седмата си позиция, Аделаида в Австралия е осма, а Токио допълва челната десетка.

Влиянието на войните

Последиците от конфликта между Израел и Иран се отразяват и в класацията, като редица градове в региона на Персийския залив отбелязват спад.

Най-голямо понижение регистрира столицата на Оман – Мускат, която пада с 14 места до 123-та позиция, както и Кувейт, който се смъква с 12 места до 105-о място.

Макар Западна Европа да остава регионът с най-високо качество на живот, средната ѝ оценка леко намалява – от 91,8 на 91,7 точки.

За сметка на това Азия подобрява средния си резултат с 0,3 пункта до 73,9, основно благодарение на напредъка в здравеопазването.

Особено впечатляващ е напредъкът на китайския град Фуджоу, който се изкачва със седем позиции до 93-то място.

„Повишихме оценките за здравеопазването във всички китайски градове, за да отразим увеличеното финансиране и инвестициите в системата“, посочват от Economist Intelligence Unit. Като причина се изтъкват новата система за дългосрочни здравни грижи и подобреното качество на медицинските услуги.

Най-лошите градове за живот

Сирийската столица Дамаск остава най-неподходящият град за живеене в света.

Иранската столица Техеран се срива до 164-то място заради военния конфликт, а украинската столица Киев пада до 166-та позиция.

„Средната оценка за качеството на живот в световен мащаб остава непроменена спрямо миналата година, защото спадът в сигурността в Близкия изток е компенсиран от подобренията в здравеопазването в Азия“, коментира Ана Никълс, директор „Индустриални анализи“ в EIU.

По думите ѝ вече девет азиатски града намират място сред първите 20 в света, наред със седем европейски.

Топ 10 на най-добрите градове за живеене през 2026 г.

Копенхаген, Дания Виена, Австрия Мелбърн, Австралия Сидни, Австралия Цюрих, Швейцария Женева, Швейцария Осака, Япония Аделаида, Австралия Ванкувър, Канада Токио, Япония

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