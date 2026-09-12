Къде се живее най-добре по света? 10-те държави на върха
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Един поглед към България през западни очи
Копенхаген отново оглави престижната класация на Economist Intelligence Unit, а Виена отстъпи второто място
Има обаче и Ахилесова пета
Жените живеят по-дълго от мъжетенаймноговъв Видин
Класацията е според месечните разходи, ежедневието, климата, културата и това, което прави всяка от тях уникална
Словения бележи рекордни нива
Група ГЕОТЕХМИН обновява храмове, училища и детски площадки
Мит е, че родният труд е сред най-слабо заплатените, смята финансистът Емил Хърсев Думите на вицепремиера Томислав Дончев, че не можем да сме богати...