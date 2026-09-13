Класацията излезе: Това е най-добрият град за живеене в света. А кой хич не е
Копенхаген отново оглави престижната класация на Economist Intelligence Unit, а Виена отстъпи второто място
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Копенхаген отново оглави престижната класация на Economist Intelligence Unit, а Виена отстъпи второто място
Ще изпълни плана си за 5 години
Бургас и Велико Търново си разделиха първото място