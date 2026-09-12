Мистериозна смърт на 15 слона в Кения
Подозрения за опасни пестициди разтревожиха учени
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Подозрения за опасни пестициди разтревожиха учени
18-месечното бебе било извадено от басейн без признаци на живот, родителите ще бъдат обвинени
Роднините й се съмняват, че е жертва на лекарска грешка
В резултат на грешката умря 72 годишна жена от Габрово
София. Между 40 и 44 хил. на година са българите, които смятат, че са станали жертва на медицинска грешка. Това показват данни от социологическо изсле...
София. Млада жена е починала в следствие на ин витро процедура в столична клиника. Близките й смятат, че лекарите са допуснали грешка при манипулацият...
Японски съд постанови болница да изплати 38 млн. йени (281 хил. евро) обезщетение на 60-годишен мъж, който при раждането бил разменен с друго бебе и д...