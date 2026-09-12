Гранд Каньон под вода: Над 20 души са в неизвестност след внезапен потоп
Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
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Мощният порой е помел почти всички пешеходни мостове в каньона „Брайт Ейнджъл“, а десетки туристи вече са евакуирани
18-месечното бебе било извадено от басейн без признаци на живот, родителите ще бъдат обвинени
Инцидентът е станал в сряда сутрин
Извадиха архивите от разследването за сблъсъка с айсберга
Номинацията на новия кандидат ще е на конгреса на демократите в Чикаго
Температури над 45 градуса в САЩ
Неправилно са били отхвърлени гласовете на някои избиратели
Крадат изборите, категоричен е анализаторът по повод нарушения на вота в някои щати
Малък едномоторен самолет се разби в жилищен комплекс в американския щат Аризона. Двамата души, които са били на борда, са откарани в болница с тежки...
Две 15-годишни момичета са намерени мъртви в гимназия в Глендейл, Аризона. Вероятната причина за смъртта им е самоубийство, съобщава "Дарик". Телата...
Като по чудо скиор оцеля след като падна и се търкаля близо 500 метра в Некола Рейндж, Аризона. Инцидентът станал през април, докато Иън Макинтош сн...
Един човек бе убит, а други петима ранени при серийна стрелба на най-малко четири места в Финикс, щата Аризона. След няколкочасово преследване полиция...
Четирима души от едно семейство загинаха във Финикс, Аризона, при поредния инцидент с насилие в САЩ, съобщиха местни медии. Убиецът е съсед, чието им...
Станислав и Румен се прибраха с призове от панаира в Аризона
Аризона. Катерач нажителн жестоко от пчели, бе намерен мъртъв в щата Аризона. Най-вероятно мъжът обезпокоил гнездото на насекомите докато забивал скоб...