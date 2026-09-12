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Съсед застреля 4-ма в Аризона

Съсед застреля 4-ма в Аризона

Четирима души от едно семейство загинаха във Финикс, Аризона, при поредния инцидент с насилие в САЩ, съобщиха местни медии. Убиецът е съсед, чието им...

27 октомври | 19:11
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