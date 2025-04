Удар на самолети в Аризона! Има жертва

Най-малко един човек загина, след като два самолета се сблъскаха на летище Марана в Аризона, САЩ, в сряда.

То се намира на около 21 мили северозападно от Тусон.

Кадри в социалните медии, показват черен дим над летището. По първоначални данни във въздуха са се ударили Lancair 360 MK II и Cessna 172S малко.

Инцидентът е станал малко преди 8:30 сутринта местно време. На борда на самолетите е имало по двама души.

Small plane crash at Marana Regional Airport in Pima County, Arizona. Inital reports of one fatality. pic.twitter.com/clQ40VMFxY