Китай стресна света с ново оръжие

Огромен китайски стелт-дрон е забелязан в секретната китайска база "Малан", провинция Синцзян. Смята се, че това е най-големият стелт дрон клас HALE, който Китай е разработвал досега - и размерите му са сравними с американския стелт-бомбардировач B-2 Spirit. Информацията публикува изданието TWZ.

С приблизителна дължина на крилата от 52 метра, китайският дорн е може да съперничи на безпилотния летателен апарат RQ-180. Дронът е видян и засент близо до нови хангари с висока степен на сигурност, вероятно построени за стелт системи като китайския бомбардировач H-20, еквивалента му J-36 и други модерни дронове, предава actualno.com.

China’s Giant Stealth Drone Revealed



A massive stealth flying wing drone has been spotted at China’s secretive Malan base in Xinjiang—believed to be the largest HALE (high-altitude, long-endurance) stealth drone China has developed so far.



