Тръмп с горещи новини от Анкара: Разпали страстите с едно изречение

След близо два часа закъснение президентът на САЩ Доналд Тръмп даде заключителна пресконференция преди отпътуването си от Анкара след срещата на върха на НАТО. Първоначално американският лидер трябваше да излети в 17:00 ч. местно време, но програмата му беше променена и заминаването се забави.

Президентът на САЩ определи военната операция срещу Иран като „огромен военен успех“ и заяви, че тя е попречила на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие.

По време на пресконференция след срещата на върха на НАТО Тръмп заяви, че иранските преговарящи са „малко луди“. „Те са малко луди, малко са откачени“, каза американският президент.

Тръмп заяви, че Иран вече не представлява силата, която е бил допреди месеци.

„Те бяха побойниците на Близкия изток, но днес са съвсем различна държава“, каза американският президент.

Той направи и серия от провокативни коментари по адрес на иранското ръководство.

„Всичко го няма. Лидерите им ги няма. Имаха едни лидери – вече ги няма. После имаха други – и тях ги няма. Сега имат нова група лидери. И те може вече да ги няма. Кой знае?“, заяви Тръмп.

По-рано през деня той нарече управляващите в Техеран „напълно откачени“ и предупреди, че САЩ могат да нанесат нови, „много тежки“ удари срещу Иран още тази нощ.

Президентът повтори и по-ранното си определение за иранското ръководство като „отрепки“, след което заяви, че самият той е основната им мишена.

„Мен също може да ме няма, защото съм тяхната цел номер едно“, каза Тръмп.

По време на предизборната кампания през 2024 г. екипът на Тръмп съобщи, че американските разузнавателни служби са го информирали за предполагаеми ирански планове за покушение срещу него. Тогава Техеран не коментира обвиненията.

В изявлението си Тръмп определи форума в турската столица като „изключително успешен“ и отправи специални благодарности към турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

„В Анкара имахме изключително успешна среща на НАТО. Ердоган свърши невероятна работа. Той е прекрасен човек, изключителен лидер и мой приятел от много години. Управлява много силна държава, особено във военно отношение. Народът му го обича“, заяви американският президент.

Той похвали и организацията на срещата, като отбеляза, че за форума е бил изграден нов терминал на летището.

„Благодаря на президента Ердоган за този фантастичен успех“, каза още Тръмп.

Американският лидер разкри, че атмосферата по време на закритата среща на държавните и правителствените ръководители е била изключително приятелска.

„В залата цареше истинска атмосфера на приятелство и искреност. Иска ми се журналистите да можеха да видят разговорите. Там имаше много умни хора, които вършат чудесна работа за своите държави“, заяви той.

Тръмп отправи призив всички съюзници да ускорят изпълнението на новата цел за разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт.

„Благодарение на ангажиментите, които поехме, останалите държави от НАТО увеличиха разходите си за отбрана с близо 150 милиарда долара. Голяма част от тези средства се инвестират в американско военно оборудване, защото всички искат техника, произведена в Съединените щати“, подчерта той.

По думите му САЩ запазват лидерската си позиция и в развитието на изкуствения интелект.

Най-силните му послания обаче бяха свързани с Иран. Американският президент заяви, че военната операция е постигнала целите си.

Във военно отношение войната с Иран беше изключително успешна. Започнахме я, за да лишим Иран от възможността да притежава ядрено оръжие. Армията им и въздушните им способности вече не съществуват. Всеки, който твърди обратното, разпространява фалшиви новини“, каза Тръмп.

Той допълни, че Съединените щати продължават внимателно да следят развитието в Иран.

„Не съм сигурен дали ще има споразумение с Иран, но едно е сигурно – те няма да притежават ядрено оръжие. Ако аз не бях президент, Израел вече нямаше да съществува“, заяви американският лидер.

В края на пресконференцията Тръмп изрази увереност, че конфликтът с Иран „ще приключи бързо“, след което отпътува от Анкара.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com